Сбербанк запустил новый сервис для частных инвесторов — ежедневную аналитику и прогнозы от команды профессиональных аналитиков Sberbank Investment Research, сообщает пресс-служба кредитной организации. Новый формат запущен на информационной платформе «Инвестиции. Доходчиво».

«Для эффективных инвестиций как новым, так и опытным инвесторам необходимо обладать актуальной информацией об изменениях на рынке. Наш новый сервис с оперативной аналитикой и прогнозами по основным направлениям, таким как нефть, рубль, рынок акций и облигаций, полностью закрывает эту потребность», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.



Доступ к ежедневной профессиональной рыночной аналитике предоставляется на бесплатной основе для всех посетителей платформы.

Инвесторы, которым необходима более подробная и расширенная аналитика, могут стать клиентами брокерского обслуживания Сбербанка и подключить тариф «Инвестиционный», позволяющий получать эксклюзивную аналитическую поддержку от Sberbank Investment Research.

«Инвестиции. Доходчиво» — образовательный проект, который был запущен в 2019 году. В рамках данной платформы Сбербанк рассказывает и обучает работе с инвестиционными инструментами, делится практическими навыками и лайфхаками для начинающих и опытных инвесторов. Помогает разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка. Ежемесячная аудитория платформы составляет более 150 тыс. пользователей.