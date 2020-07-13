Средний размер лимитов по выданным кредитным картам в мае 2020 года сократился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 63,3 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с апрелем 2020 года средний размер лимитов фактически остался без изменений, сократившись всего на 1,3% (в апреле — 64,1 тыс. рублей).

Самый большой размер среднего лимита по выданным кредитным картам был отмечен в Москве (89,7 тыс. рублей), Хабаровском (83,7 тыс.), Приморском (78 тыс.) и Красноярском (75,6 тыс. рублей) краях, а также в Ханты-Мансийском АО (74,8 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику снижения среднего размера лимитов по выданным кредитным картам продемонстрировали Республика Крым (-34,9%), а также наиболее активные в кредитном отношении регионы страны: Москва (-17,2%), Московская область (-14,5%), Санкт-Петербург (-14,1%) и Свердловская область (-8,9%). Наибольшее сокращение средних лимитов по картам пришлось на апрель — май 2020 года. Наибольший рост показали Оренбургская область (+33%), Хабаровский край (+17,4%), а также Омская (+16%) и Иркутская (+14,5%) области.