



Минфин ужесточает политику в нефтяной отрасли, пишут «Известия» . Параметры налога на добавленный доход (НДД), заработавшего с 2019 года, планируется существенно пересмотреть. Во-первых, будет увеличен коэффициент налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), включенного в платеж для пользователей НДД. Его уровень вырастет в полтора раза, такое повышение будет действовать до конца 2023 года. С 1 января 2024 года его понизят до 1. Такой механизм будет применяться к части первой и второй групп месторождений, подпадающих под НДД. Об этом говорится в законопроекте, предусматривающем корректировку режима НДД в Налоговом кодексе.

Как пояснил близкий к правительству источник, индексация вводится прежде всего для тех компаний, которые до перехода на НДД пользовались льготой по НДПИ, а после перевода месторождений на новый режим получили еще дополнительные преференции. В целом пересмотр параметров налогов будет балансировать отрасль. Реформа нужна не столько для возмещения потерь, которые бюджет понес из-за злоупотребления некоторыми компаниями режимом НДД в 2019 году, сколько для донастройки системы.

Другая важная часть корректировок режима НДД — ограничение нефтегазовых компаний в признании расходов для расчета налоговой базы. В зависимости от месторождения им позволено уменьшать доходы на сумму как текущих, так и исторических убытков. Также предыдущие потери разрешено переносить на будущее, причем с повышающим их сумму коэффициентом — так называемым коэффициентом индексации убытка (КИУ), составляющим 1,163. Минфин предлагает запретить понижать налоговую базу на сумму убытков более чем на 50, а коэффициент индексации сократить с 1,163 до 1,07.

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Другая часть реформы — актуализация запасов компаний в рамках оценки льгот для выработанных месторождений. Точка отсчета выработанности месторождений — 1 января 2006 года. Минфин планирует сместить этот момент на более поздний срок, с высокой долей вероятности на 2019-й, рассказал источник, близкий к правительству. Информацию подтвердили два других собеседника из нефтегазовой отрасли.

В Минфине подтвердили, что вопрос донастройки режима НДД прорабатывается, хотя решений пока нет.