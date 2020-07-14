Объем рынка трансграничных денежных переводов между физическими лицами в мае 2020 года начал восстанавливаться после падения в марте и апреле: он почти вернулся к значениям до пандемии коронавируса, но ниже показателя мая прошлого года. Об этом пишет РБК , ссылаясь на статистику ЦБ.

Так, в мае 2020 года физлица перевели из России за рубеж 490 млн долларов, что превышает показатели марта и апреля на 18,6% и 62,2% соответственно. По сравнению с маем 2019 года показатель ниже на 27,7%. Майские объемы трансграничных переводов из России в страны СНГ достигли самого высокого уровня с начала текущего года — 423 млн долларов. По сравнению с апрелем, когда фиксировалось самое большое падение рынка, объем переводов вырос более чем в полтора раза, но от прошлогоднего показателя он отстает на 20,7%.

Объем переводов в страны дальнего зарубежья в мае вырос почти в два раза по сравнению с апрелем, до 67 млн долларов, но остался ниже уровня мая 2019 года на 53,4%. Рынок переводов из-за границы в Россию также начал восстанавливаться: майские показатели (231 млн долларов) превысили апрельские на 40,8% с отставанием от прошлогодних на 24,5%. Основной объем средств (140 млн долларов) поступил из стран дальнего зарубежья.

Постепенное восстановление рынка трансграничных переводов началось со второй середины апреля, а в мае темпы восстановления ускорились, сообщил представитель «Золотой короны». В «Юнистриме» наблюдают положительную динамику с мая: объем переводов в мае — июне 2020 года по сравнению с мартом — апрелем увеличился на 22%, а июньские показатели больше майских на 41%, отметил представитель компании. Поток денежных переводов обеспечивают трудовые мигранты, добавил он. После спада рынок восстановился в июне, сообщили в платежной системе Contact. Western Union, по данным на конец мая, наблюдает позитивные изменения в ключевых странах-получателях, где ограничительные меры ослабли. Еще одним фактором, влияющим на положительную динамику, стал тренд на перетекание переводов в электронные каналы, заметили представители платежных систем.

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По данным ЦБ, в марте 2020 года объем переводов из России за рубеж сократился на 35,8% до 413 млн долларов. Объем переводов в Россию упал на 30,8% до 274 млн долларов против 396 млн долларов. В апреле 2020 года объем переводов по этим направлениям уменьшился почти в два раза: из России в зарубежные страны — на 48,3% до 302 млн долларов, в Россию из-за границы — на 41% до 164 млн долларов.