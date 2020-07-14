Взаимодействие с работодателем в нерабочее время на удаленной работе оплатят как сверхурочную работу, а вопросы компенсации затрат на электроэнергию для таких работников будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами, рассказали РИА Новости в Минтруде.

Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации в июне разработали проект изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы. Как отмечается в законопроекте, при удаленной работе в локальных нормативных актах может предусматриваться порядок компенсации расходов сотрудников в связи с использованием личного оборудования и программно-технических средств. В том числе это может быть оплата потребляемой электроэнергии.

В министерстве отметили, что поддерживают предлагаемые поправки, и напомнили, что активно участвовали в разработке законопроекта. Вместе с тем, отметили в Минтруде, документ находится на рассмотрении в первом чтении в Госдуме. На нем рассматриваются концепция законопроекта, его актуальность и практическая значимость.

Согласно предложенным поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию на удаленном режиме и использование личного оборудования решаются в соответствии с принятыми локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами, уточнили в министерстве.

«Что касается порядка взаимодействия работодателя с работником, то предлагаемые поправки закрепляют неприкосновенность времени отдыха. Предполагается, что для удаленных работников, как и для работающих в офисе, будет установлен график работы. Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отраженного в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — говорится в сообщении.