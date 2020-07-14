Большинство опрошенных россиян (61%) заявили, что не помнят, когда последний раз расплачивались копейкой, но точно не делали этого ни разу за последние три года, а 42% считают, что в России уже вполне можно вывести из оборота монеты номиналом 1 и 5 копеек. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие». Также 37% респондентов не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи. По мнению опрошенных, для расчетов давно достаточно 10 и 50 копеек.

В прошлом году для оплаты товаров и услуг самую мелкую в стране монету использовали 13% россиян, в этом году — лишь 7%. Наибольшая доля тех, кто использовал однокопеечные монеты в расчетах в 2020 году, в Уральском (15%) и Приволжском (10%) федеральных округах. Реже всего расплачивались такими монетами жители Северо-Западного (4%) и Сибирского (6%) федеральных округов, а также Москвы и Московской области (также 6%).

Опрос: восемь из десяти россиян не готовы отказаться от использования наличных Мужчины чаще женщин поддерживали идею перехода на безналичный расчет.

Сохраняют полученные на сдачу мелкие монеты номиналом в 1 копейку и 5 копеек 58% россиян. Оставляют на кассе или выбрасывают такие монеты 28% респондентов, 6% отдают эту мелочь со сдачи на благотворительность, 2% обменивают такие монеты на безналичные деньги в специальных автоматах.

Из тех, кто выступает за сохранение копейки, 38% респондентов назвали ее историческим национальным символом России, не менее важным, чем рубль, 24% считают, что монеты номиналом 1 и 5 копеек надо оставить в обороте, поскольку они реально требуются для расчетов в магазинах и общественном транспорте, 20% полагают, что копейка помогает научить ребенка копить деньги, 10% опрошенных уверены, что использование мелких монет позволяет экономить деньги. Четверть опрошенных россиян (24%) в ответ на вопрос о плюсах использования копейки заявили, что их нет.