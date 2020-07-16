Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 28 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 24 копейки. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,21 рубля (плюс 22 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 81,2 рубля (плюс 21 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром ожидается некоторое давление на рубль, чему способствуют коррекция в ценах на нефть и ослабление валют развивающихся стран. По его словам, пара доллар/рубль предпримет попытку подъема выше 71 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, американская валюта может продолжить рост. Однако в рамках сегодняшней сессии маловероятным выглядит ее выход из нижней половины диапазона 70—75 рублей, прогнозировал Зварич.

«Рубль с начала недели болтается около отметки 71 рубль за доллар. Сегодня на ухудшении внешнего фона пара доллар/рубль попробует подрасти. Но для ухода пары в район 73 нужен более сильный драйвер, которого пока не наблюдается», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.