Российские предприниматели в дни пандемии повели себя по-русски, оказывая безвозмездную помощь в борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «пока мы в такие вот окаянные дни <…> можем вот так по-русски поступать, <…> у нас — светлое будущее».

