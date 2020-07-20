Банк «Солидарность» начал выпускать кредитные карты UnionPay, говорится в релизе финучреждения.

Эмиссия кредитных карт станет новым этапом сотрудничества между банком «Солидарность» и UnionPay, одной из крупнейших мировых платежных систем.



«В июне банк «Солидарность» представил клиентам карту UnionPay Gold, новый флагманский продукт с обновленными преимуществами для его держателей. Так, при ежемесячном обороте в торгово-сервисных предприятиях и Интернете на сумму 7 тыс. рублей и более обслуживание карты осуществляется бесплатно. С 1 июня до 31 августа 2020 года владельцам карты доступен кешбэк 5% при покупках на общую сумму свыше 3 тыс. рублей в месяц. На ежедневный остаток на карте от 10 тыс. до 300 тыс. рублей начисляется 5,5% годовых без дополнительных требований к обороту», — отмечается в сообщении.

Держатели карт UnionPay «Солидарность» могут снимать деньги без комиссии в любых банкоматах на территории РФ при дневном лимите в 300 тыс. рублей. Новые условия также будут применимы для обладателей карты «Болельщик», выпущенной ранее.

