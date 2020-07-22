Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,32% и составил 2 834,65 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,37%, до отметки 1 255,1 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,44%, Сбербанка — на 0,53%. Бумаги «Газпрома» подешевели на 0,08%, «АЛРОСы» — на 0,28%.

Российский фондовый рынок остается в среду в плюсе, но темпы покупок явно сократились, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Оно и понятно — все вокруг стало слишком дорого. Индекс Мосбиржи стабилизировался около 2 841 пункта, оставляя цель на 2 850 пунктах открытой. Настрой покупателей вполне положительный, но рынок поднялся высоко, и теперь каждый новый шаг будет труднее предыдущего. Индекс РТС чуть прибавлял в весе сегодня, но вечером спустился к 1 256 пунктам. Если валютному индикатору удастся закрепиться около 1 265 пунктов, это будет отличный промежуточный результат», — комментирует эксперт.