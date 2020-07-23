Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,6% и составил 2 851,79 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,52%, до отметки 1 261,62 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,31%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,85%, «Газпрома» — на 0,56%, «АЛРОСы» — на 1,34%. Бумаги Сбербанка подорожали — на 0,08%.

В четверг индекс Мосбиржи обновил максимальные с начала марта уровни, индекс РТС переписал месячную вершину, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокера» Дмитрий Бабин. По его словам, мировые фондовые индикаторы еще вчера во второй половине дня перешли к восстановлению после провала, вызванного обострением политического конфликта между США и Китаем.

«Несмотря на то что в ответ на приказ Вашингтона закрыть китайское консульство в Хьюстоне Пекин угрожает аналогичными мерами против американских дипмиссий, сегодня мировые рынки и нефтяные цены продолжили рост», — комментирует эксперт.

Также глобальные инвесторы игнорируют и очередной виток роста заболеваемости коронавирусом в мире, считая, что проблема пандемии вскоре будет решена благодаря появлению эффективной вакцины.

В начале российских торгов внешний фон стал планомерно ухудшаться, вызвав поступательное снижение, замечает аналитик. «Индекс РТС во второй половине сессии опускался в небольшой минус, но затем отскочил. Индекс Мосбиржи также сдал позиции, однако оставался в умеренном плюсе, демонстрируя более сильную динамику благодаря резкому снижению рубля», — добавил Бабин.