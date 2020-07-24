Крупные автолизинговые компании, в том числе входящие в банковские группы, начали возвращаться на рынок облигационных заимствований, объем летних размещений может составить 13 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
По словам директора департамента корпоративного бизнеса банка «ФК Открытие» Андрея Карасева, размещение выпуска облигаций позволяет развивать полноценную кредитную историю для компании, а также предоставляет заемщику публичный статус, что позитивно воспринимается клиентами и контрагентами. Также с помощью облигаций можно привлечь деньги на сравнительно длительный срок без каких-либо обременений и по привлекательной ставке.
Сейчас, по словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслана Коршунова, стабилизация рынка и снижение ключевой ставки ЦБ привели к восстановлению их интереса к подешевевшему фондированию через облигационные займы. Пока выпуски бондов лизингодателями не похожи на те, которые могут способствовать значительному расширению бизнеса и вытеснению банковского фондирования, отмечает он. Доля облигационного фондирования ЛК по итогам года сохранится на уровне 2019 года, в поддержании этой доли могут участвовать небольшие лизингодатели, для которых сейчас публичный долг становится дешевле банковского и которые рассматривают возможность привлечения финансирования через бонды, отмечает Коршунов.
Большая коллегия суда ЕАЭС пришла к выводу, что лизинговые услуги относятся к финансовым.
По словам гендиректора «ГПБ Лизинга» Максима Агаджанова, облигационные займы — это хорошее подспорье для получения финансирования для компаний, у которых ограничен доступ к банковскому фондированию, однако они накладывают ограничения на стоимость договоров. Это, отмечает он, особенно актуально сейчас, поскольку в случае снижения ставки ЦБ или реструктуризации использование облигаций не позволяет лизинговым компаниям отвечать на запросы клиентов.