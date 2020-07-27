Московский Кредитный Банк раскрыл подробности схемы владения «МКБ Капиталом», которому через концерн «Россиум» (в нем владеет 90,1% акций) принадлежит контрольный пакет акций кредитной организации, пишет «Коммерсант» . Контролирующим акционером концерна и его конечным бенефициаром является Роман Авдеев, указывалось в его отчетности по МСФО. Напрямую ему принадлежит 0,15% «МКБ Капитала» и еще 19,85% — через два кипрских офшора, в том числе Blendiser Corporation. Оставшиеся 80% распределены по трем цепочкам. По 30% принадлежат компаниям «ДоминантаФинанс» и «ПрестиссимоФинанс», которыми владеют компании «ОндаИнвест» и «ХортонТрейд» соответственно. Последние две компании входят в состав закрытых ПИФов «Партнерство» и «Объединение». Одновременно «ДоминантаФинанс» и «ПрестиссимоФинанс» владеют соответственно по 99,9% этих ЗПИФов.

Компанией «ГравеИнвест» (ей принадлежит 20% «МКБ Капитала») владеет «АрхонТраст», входящая в ЗПИФ «Концепция». Сама «ГравеИнвест» владеет 99,9% паев этого фонда. Во всех трех фондах по 0,1% принадлежит Роману Авдееву. Он владеет и 81% акций «Регион Девелопмент», компанией, в доверительном управлении которой находятся перечисленные ЗПИФы. Оставшаяся доля этой УК принадлежит инвесткомпании «Регион», входящей в одноименную группу компаний Сергея Сударикова.

По мнению экспертов, закольцовка владения, которая была сделана для 80% акций «МКБ Капитала», когда компания владеет собой через ЗПИФ и самим активом, сделана для сокрытия реального бенефициара актива. Схема может быть, например, такой: реальный бенефициар дает кредит компании, в условиях которого могут записываться ограничения принятия ею определенных решений без участия этого кредитора, эта организация покупает паи ЗПИФа, тот, в свою очередь, входит в уставный капитал другой компании, которая, в свою очередь, покупает первое юрлицо, пояснил один из собеседников издания. Получается, что все контролирует держатель 0,1%, которого можно заменить без согласования с ЦБ, поскольку формально доля маленькая, отмечает топ-менеджер одного из банков.