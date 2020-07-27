Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 22 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро дорожал на 19 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,56 рубля (минус 18 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 83,78 рубля (плюс 23 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, на глобальном рынке на фоне общего ослабления доллара США рубль дешевеет неохотно. Сопротивление расположено на уровне 72,30 рубля. Если оно устоит по итогам сегодняшнего дня, то стоит ждать укрепления рубля до 71,30 рубля.

«Не ждем какого-то выдающегося роста рубля. В начале недели российская валюта получит небольшую поддержку от налогового периода. Но при этом стоит ждать усиления покупок валюты из-за конвертации получаемых дивидендов и открытия Россией воздушного сообщения с миром с 1 августа. Для рубля более важное значение имеют цены на нефть — именно продажа углеводородов формирует основную часть доходов бюджета. Сейчас сильной поддержкой для пары доллар/рубль выступает район 71, и он вряд ли будет пройден. Но даже если в течение недели мы увидим незначительное ухудшение внешнего фона, торги в августе вполне могут начаться в районе отметки 73 рублей за доллар», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.