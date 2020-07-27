Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Натиксис Банка на уровне «ААА(RU)», прогноз — «стабильный».

Как поясняется в релизе агентства, рейтинг банка обусловлен очень высокой вероятностью предоставления ему экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности (конечным собственником 100% акций банка является Natixis — структура Groupe BPCE, второй по размеру банковской группы во Франции). «Натиксис Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду адекватной позиции по достаточности капитала, адекватной оценки риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительном бизнес-профиле», — отмечается в сообщении.



В частности, агентство сохраняет удовлетворительную оценку бизнес-профиля банка, учитывая его невысокие рыночные позиции и слабую диверсификацию операционного дохода. Стратегия кредитной организации остается стабильной и является частью общей стратегии развития группы Natixis на территории РФ. Натиксис Банк обеспечивает условия для расширения клиентской базы группы Natixis в России, выстраивания отношений с контрагентами, оценки рисков и рыночной ситуации и т. д. При этом значительная часть кредитных рисков, возникающих в результате деятельности группы на территории РФ, учитывается на балансе материнского банка.