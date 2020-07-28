Аналитики прогнозируют сокращение финансирования нацпроектов в 2020 году на 150 млрд рублей, а в следующем — на 100 млрд рублей, пишут «Известия» . Об этом говорится в обзоре «Национальные проекты: ожидания, результаты, перспективы» рейтингового агентства «Эксперт РА». Как отмечается в обзоре, «реализация нацпроектов оказалась заторможенной как из-за неготовности проектов, так и из-за смены приоритетов в президентском послании 2020 года и у нового правительства, после чего сразу началась пандемия».

Можно ожидать активного использования нацпроектов при реализации программы восстановления экономики с увеличением доли и масштабов финансирования проектов в области здравоохранения, демографии и развития малого и среднего предпринимательства (МСП), подчеркивается в исследовании. Также инструментом поддержки отечественных производителей может стать и дорожное строительство. Проекты по цифровизации и развитию экспорта могут оказаться отложенными со сдвигом приоритетов на социальную политику. По мнению аналитиков, сокращение финансирования от 10% до 25% произойдет почти по всем категориям, а максимально финансирование урежут на нацпроекты «Наука», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Исключение, согласно прогнозу, составит цель «Здравоохранение».

Как подчеркивается в обзоре, увеличение совокупных госрасходов за счет нацпроектов составляет 1,7 трлн рублей и 2 трлн рублей в 2019 и 2020 годах соответственно. Согласно оценке агентства, с учетом снижения финансирования и замедления экономической деятельности из-за ограничений, связанных с коронавирусом, это повысит темпы экономического роста на 0,7% в 2020 и 2021 годах. В соответствии с базовым прогнозом без учета исполнения расходов по нацпроектам падение российского ВВП в 2020 году составило бы 4,5%, а с учетом нацпроектов — 3,8%, прогнозирует главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Силуанов: расходы на исполнение нацпроектов должны быть в приоритете В частности, для достижения национальных целей можно скорректировать госпрограммы, заявил глава Минфина.

По мнению экспертов, часть нацпроектов готовилась к пересмотру или актуализации еще до пандемии, а кризис только ускорил наступление этого момента. Финансирование должно иметь эффект — общественный или коммерческий. И он должен быть получен даже в условиях пандемии. Средства перераспределяются таким образом, чтобы получить платежеспособный спрос и тем самым сформировать возможность роста ВВП, отметили эксперты. Ожидаемый вклад в ВВП от нацпроектов арифметически отражает объем потраченных средств, которые предварительно были собраны государством и выведены из экономического оборота. Эксперты подчеркнули, что не стоит путать прямые антикризисные меры поддержки с мерами долгосрочной государственной политики.