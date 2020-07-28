Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов о принятии обеспечительных мер в отношении активов бывших контролирующих лиц Татагропромбанка в рамках иска на 1,2 млрд рублей. О судебном определении, вынесенном 21 июля, агентство сообщает во вторник, 28 июля.

Ранее стало известно о подаче агентством в марте этого года иска «о взыскании убытков с бенефициара ООО «Татагропромбанк» Мусина Р. Р., а также с руководителей ООО «Татагропромбанк» Хайдарова А. Ф., Федорова А. В., Батталовой А. А., Каримовой Л. Ф. на сумму 1,2 млрд рублей». Уточним, что, в частности, Алексей Федоров на момент отзыва у банка лицензии исполнял обязанности председателя правления, Алина Батталова и Люция Каримова входили в правление.

Как следует из сегодняшнего сообщения АСВ, суд установил запрет на осуществление регистрационных действий в отношении недвижимого имущества Хайдарова, Федорова, Батталовой и Каримовой и наложил арест на их денежные средства в объеме заявленных требований (за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении). В отношении активов Роберта Мусина суд отказал в удовлетворении заявления по причине признания его несостоятельным (банкротом).

«Принятие судом обеспечительных мер позволит агентству, в случае вынесения судом определения о взыскании убытков с контролировавших банк лиц, обратить взыскание на их активы, арестованные в рамках исполнения определения», — отмечается в релизе.

АСВ требует 1,2 млрд рублей с экс-бенефициара и бывших руководителей Татагропромбанка Ответчиками по иску значатся пять лиц.

АСВ при подаче иска поясняло, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, руководителями Татагропромбанка совершались действия по переводу денежных средств в Татфондбанк, Интехбанк, предоставлению безнадежных кредитов, приобретению безнадежных прав требования, предоставлению банком собственного недвижимого имущества в залог Татфондбанку в качестве обеспечения исполнения обязательств по выданному Татфондбанком кредиту технической организации.

Напомним, что Роберт Мусин входил в число конечных бенефициаров не только Татагропромбанка, но и Татфондбанка.

Кроме того, Хайдаров и Федоров отвечают за ненадлежащую организацию системы управления Татагропромбанком как лица, исполнявшие обязанности его единоличного исполнительного органа, а Мусин — как лицо, имевшее фактическую возможность определять действия банка, следует из материалов АСВ.

Лицензия у Татагропромбанка была отозвана 5 апреля 2017 года. ЦБ тогда сообщал, что «Татагропромбанк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий на осуществление банковских операций капитал банка приобрел отрицательное значение порядка 0,6 млрд рублей».



Позже в том же году Татагропромбанк был признан банкротом.