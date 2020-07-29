Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам. Об этом пишет РБК , ссылаясь на расчеты бюро кредитных историй «Эквифакс», сделанные по просьбе издания. Так, в июне почти 365 тыс. кредитных договоров на сумму 5,9 млрд рублей не обслуживались больше месяца. С апреля их количество выросло на 38,8%, а объем такой проблемной задолженности — на 80%. Еще примерно по 269 тыс. кредитов платежи не поступали больше двух месяцев — их объем в июне достиг 5,4 млрд рублей, прибавив с начала кризиса 19,9%.

По данным «Эквифакса», в первый месяц самоизоляции объем новых проблемных кредитов увеличился незначительно, хотя количество договоров с просрочкой от одного до 29 дней выросло. А уже в мае — июне был зафиксирован заметный прирост ссуд, которые не обслуживаются больше месяца.

Объем просрочки по автокредитам (30—59 дней) по итогам июня достиг 517,2 млн рублей, он вырос за последние три месяца почти на 130%. В ипотеке объем кредитов, по которым не было погашений больше месяца, превысил 601,5 млн рублей и за три месяца кризиса вырос в 2,2 раза. Количество кредитов с такой просрочкой увеличилось почти втрое, доля проблемных долгов в ипотеке осталась низкой (около 1,5%). Просроченная больше чем на месяц задолженность по кредитам наличными достигла 3,5 млрд рублей, за три кризисных месяца увеличившись более чем вдвое. Доля просрочки по потребкредитам выросла более значительно, чем в остальных сегментах, преодолев отметку 9% уже в мае. В сегменте кредитных карт просрочка сроком 30—59 дней уже не росла. Доля проблемных долгов по картам приблизилась к 14%.

В «Эквифаксе» переток проблемной задолженности из одной категории в другую связывают с невозможностью банков оперативно взыскивать долги, а также с избирательным применением программ реструктуризации. По мнению экспертов, в некоторых сегментах кредитования ситуация еще не стабилизировалась, но она управляемая. В отличие от кризисов прошлых лет банки сейчас имеют больший запас капитала. Также заемщикам, обратившимся за реструктуризацией в банки, предстоит еще документально подтвердить ухудшение своего материального положения. Если они этого не сделают, то уровень просроченной задолженности может продолжить свой рост, отмечают эксперты.

Банкиры хотят уточнить у ЦБ нюансы предоставления заемщикам кредитных каникул без документов При неполучении документов кредитор, в соответствии с законом, направляет заемщику уведомление о неподтверждении установления льготного периода.

По словам представителей банков, в вопросе просроченной задолженности реализуется оптимистичный сценарий, пик кризиса в рознице пройден. Важным показателем будет возврат должников в график платежей. Спрогнозировать, как поведут себя клиенты после окончания каникул, сложно, отмечают банкиры. Релевантной статистики по возвратам в графиках платежей еще нет: льготный период у основной массы клиентов, обратившихся за отсрочками, еще не завершен. Также есть риск «второй волны просрочки», который может реализоваться в IV квартале этого года: «волна» будет не столь ярко выраженной, но затяжной, предупреждают в банках.