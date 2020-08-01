Банк «Возрождение» внедрил технологии распознавания и обработки документов Smart Engines в приложение для выездного сервиса, говорится в релизе финучреждения.



Для автоматического распознавания паспортных данных и подготовки фотокопий документов при открытии счета новым клиентам используется программный продукт Smart IDReader.

«Приложение, оснащенное функцией распознавания документов, позволяет оформлять заявления на открытие банковского счета без посещения отделения. Для того чтобы заполнить карточку, новому клиенту достаточно отсканировать паспорт РФ, показав его на несколько секунд камере смартфона. После распознавания все необходимые данные автоматически вносятся в карточку клиента. Smart IDReader позволяет распознавать документы безопасно, так как все вычисления выполняются на самом устройстве без передачи изображений на обработку во внешние сервисы», — отмечается в релизе.

Технологии Smart Engines также используются в мобильном приложении для подготовки фотокопии заявления, подписанного клиентом на встрече с менеджером банка «Возрождение».