Министерство финансов Кипра надеется урегулировать с Россией, в том числе политически, вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения, рассчитывает продолжить переговоры, сообщила чиновник ведомства. По ее словам, официального уведомления из Минфина РФ о денонсации соглашения до сих пор не было, в Никосии надеются провести очередной раунд переговоров 5 августа. Пока в министерстве ознакомились лишь с сообщением российского финансового ведомства.

«Мы на связи, и со стороны соответствующего управления Министерства финансов, и со стороны Министерства иностранных дел, чтобы посмотреть, как можно политически справиться с этой темой. После первого знакомства с сообщением Министерства финансов России мы посмотрим, как можно управиться политически. Несмотря на все это, мы сказали, что мы в распоряжении для последнего раунда переговоров, который был назначен на 5 августа», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, с соглашением или без соглашения налоговое обложение дивидендов и процентов будет одним и тем же. «Гражданское право России вводит налог в 15% на дивиденды, и с соглашением бы Россия удерживала такой налог. Непрекрасно, когда государство в одностороннем порядке отменяет соглашение, которое мы обсуждаем, когда у нас хорошие контакты. Ясно, что нехорошо отменять его в одностороннем порядке, когда идет переписка», — добавила чиновник.

Железняк: Россия после Кипра может денонсировать соглашения с другими странами Денонсация Россией соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром направлена исключительно на защиту национальных интересов страны в области формирования бюджета.

Она согласилась, что из России на Кипр за два года выведено значительное количество капиталов, но затруднилась оценить потери экономики Кипра от выхода России из соглашения и возможность того, что работающие в РФ компании уйдут из кипрской юрисдикции. «Я не знаю, как сейчас будет развиваться эта тема. Сейчас подождем, как будет развиваться эта ситуация. Продолжается переписка, и сегодня она тоже была с Министерством финансов России. Посмотрим, как они ответят на наши призывы», — сказала чиновник.

Россия в начале апреля направила в Министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Российско-кипрские переговоры начались 25 июня, прошло несколько раундов. В понедельник Минфин объявил, что договориться не удалось, с 3 августа запускается процедура денонсации соглашения.

