«Тинькофф» совместно с крупнейшим в мире разработчиком компьютерных игр Wargaming запускает кобрендовые карты для виртуальных танкистов и командиров. Карты помогут геймерам прокачивать игровые аккаунты, увеличивать запасы золота и дублонов, а также получать выгоду от ежедневных онлайн- и офлайн-покупок, говорится в релизе кредитной организации.

Дебетовые и кредитные карты выпускаются для каждой из игр — World of Tanks, World of Tanks Blitz и World of Warships. Как говорится в релизе, за каждые потраченные 100 рублей будут возвращаться до 30,5 единицы золота и до 57 дублонов, которые потом можно потратить на прокачку своего аккаунта в игре. Кроме того, каждый новый клиент получит 30-дневный доступ к премиальному аккаунту в игре, бонусы для получения опыта и личных резервов, доступ к специальным предложениям и сервисам экосистемы «Тинькофф».

Дебетовая и кредитная карты «World of Tanks от Тинькофф» предлагают 30-дневный премиальный аккаунт, возврат 7,5 единицы золота за каждые 100 рублей, потраченные в офлайне и онлайне, и дополнительно 23 единицы золота — за каждые 100 рублей, потраченные в премиум-магазине с помощью карты Wargaming. Также клиенты каждый месяц будут получать внутриигровые бонусы, которые помогут повысить боевой опыт и пополнят личные резервы игрока.



Дебетовая и кредитная карты «World of Tanks Blitz» также дают пользователям 30-дневный доступ к премиальному аккаунту. За каждые 100 рублей, потраченные на покупки, геймерам будет возвращаться 9 единиц золота, которые затем можно использовать в игре.

Дебетовая и кредитная карты «World of Warships» предоставляют 30-дневный доступ к премиальному аккаунту, а еще начисления 25 дублонов за каждые 100 рублей повседневных трат и 32 дублонов за покупки в премиум-магазине Wargaming. Ежемесячно клиенты смогут получать дополнительные бонусы в виде камуфляжа, дающего преимущества в бою, и флажных сигналов, улучшающих характеристики корабля.



Также клиентам доступны другие преимущества кобрендовых карт:

кредитный лимит до 700 тыс. рублей для кредитных карт;

до 3,5% годовых на остаток для дебетовых карт;

бесплатное пополнение счета карт: с других карт, в банкоматах «Тинькофф» — на любую сумму, у партнеров — до 150 тыс рублей в месяц;

бесплатная доставка карты по всей России;

клиентская поддержка 24/7 без праздников и выходных по телефону, через чат в личном кабинете и мобильном приложении;

возможность пользоваться специальными предложениями в «Тинькофф Таргет», «Тинькофф Путешествия», «Тинькофф Развлечения» и получать до 30% кешбэка реальными деньгами.

Стоимость ежемесячного обслуживания дебетовых кобрендовых карт — от 0 рублей в месяц, кредитных — 990 рублей в год. Первые три месяца — бесплатно.