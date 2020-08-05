Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса теперь могут подать заявку на лизинг в системе «Райффайзен Бизнес Онлайн». О новой опции интернет-банка для бизнеса в среду объявили в кредитной организации.

Для подачи заявки клиенту надо перейти во вкладку «Продукты» в личном кабинете в системе «Райффайзен Бизнес Онлайн» и выбрать кнопку «Лизинг авто и спецтехники». Контактные данные подгрузятся автоматически, останется только нажать на кнопку «Отправить заявку».



Как следует из сообщения, услуги лизинга предоставляются компанией «Райффайзен-Лизинг». По словам руководителя ее отдела по развитию розничных продаж Алексея Бондарева, в ближайшее время планируется автоматизировать в интернет-банке прохождение анкеты клиента через скоринг, проверку в кредитном бюро и проверку стоимости предмета лизинга. «Все это позволит почти в реальном времени предоставить клиенту решение по его запросу», — отметил представитель «Райффайзен-Лизинга».