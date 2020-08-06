Почти треть россиян (31%) хотят выйти на пенсию до 55 лет, а 69% — завершили бы трудовую деятельность после 55 лет, говорится в исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. При этом каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в 60—65 лет (22% мужчин и 17% женщин), а 27% россиян хотели бы уйти на пенсию в 55—60 лет.

Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет желают 39% женщин и только 23% мужчин. Хотели бы завершить работу после 65 лет 17% женщин, среди мужчин таких 28%.

Пятая часть опрошенных (20%) уверены, что смогут себе позволить завершить трудовую деятельность до наступления пенсионного возраста: у 13% респондентов есть дополнительные источники дохода помимо зарплаты, у 4% опрошенных достаточно накоплений, на которые можно жить не работая, 3% уверены, что в случае раннего завершения карьеры их будут содержать родственники.

Опрос показал ожидания россиян по размеру будущей пенсии Самым популярным способом копить на пенсию остается банковский вклад.

Для большинства россиян досрочное завершение работы проблематично из-за отсутствия накоплений и дополнительных доходов.

Планировать собственный уход на пенсию собираются 26% россиян, но ничего для этого не делают. Еще 25% респондентов готовятся к пенсии: 9% считают, что раньше перестать работать им поможет правильное воспитание детей; 8% откладывают на старость в виде банковских вкладов или иных сбережений; 6% отметили, что купили или собираются купить недвижимость, которую будут сдавать в аренду; 2% — оформили индивидуальный пенсионный план.