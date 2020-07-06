Каждый третий россиянин откладывает деньги на будущую пенсию, при этом большинству жителей России для комфортной жизни на пенсии при текущем уровне цен нужно менее 30 тыс. рублей в месяц, показал опрос Райффайзенбанка.

Накопления на будущую пенсию делают 32% россиян, а еще 29% пока не видят такой возможности. В 2019 году деньги на старость откладывал только каждый четвертый участник опроса, а почти 40% не могли себе этого позволить.

Реже других на пенсию копят люди младше 25 лет, главным образом потому, что у них нет такой возможности, — такой ответ дали 40% опрошенных. Активнее всего сбережения на старость создают россияне старше 50 лет. А каждый десятый россиянин в возрасте 41—50 лет вообще не планирует делать сбережений на старость.

При этом большинство россиян уверены, что начинать копить на пенсию нужно с 20 лет. Почти столько же готовы начать делать сбережения в 30. При этом гораздо больше людей стали рассчитывать на государственную пенсию как основной источник дохода в старости. Фактически каждый третий ожидает, что после его выхода на заслуженный отдых госпенсия составит большую часть его дохода. В 2019 году так полагали 17% респондентов.

Самым популярным способом копить на пенсию остается банковский вклад — его используют 31% россиян. Число тех, кто выбирает инвестиции в ценные бумаги, резко снизилось: с 33% в 2019 году до 7% в 2020-м. Их заменили индивидуальные и корпоративные пенсионные планы в НПФ, а также накопительное страхование жизни.

НПФ планируют продвигать индивидуальные пенсионные продукты По словам экспертов, для крупнейших фондов, входящих в финансовые группы, логично выглядит цель розничного НПО для роста активов НПФ.

Сейчас большинство готовы откладывать на будущую пенсию 5—10% своего ежемесячного дохода. По 15—20% в месяц откладывают только 9% опрошенных. При этом зарплата у 80% респондентов не превышает 60 тыс. рублей в месяц. Самый удобный способ копить для россиян — это откладывать по мере возможности. Только 21% готов каждый месяц отчислять определенную сумму, а еще 20% готовы в целом копить регулярно, но разными суммами.

Для комфортной жизни на пенсии при текущем уровне цен большинству россиян нужно менее 30 тыс. рублей в месяц, показал опрос. В прошлом году так ответили только 16% респондентов. Почти 40% хотели бы получать до 50 тыс. рублей, а на пенсию в 50—100 тыс. рублей рассчитывают только 12% россиян.

Половина россиян хотели бы выйти на пенсию в 50—55 лет, еще 32% хотят начать получать пенсионные выплаты до 60 лет. Чем моложе участники опроса, тем раньше они надеются получать пенсионные выплаты. В группе 18—25 лет большинство хотят выйти на пенсию уже после 50, тогда как в группе 41—50 лет таких только 47%.

При этом 60% опрошенных намерены продолжать работать и на пенсии. Каждый второй рассчитывает в этот период использовать личные сбережения, 19% надеются на помощь родственников и детей. Доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию, выросла по сравнению с 2019 годом и составила 67%.

Люди моложе 40 лет больше всего рассчитывают на свои накопления и инвестиции, а также на доходы от сдачи или продажи недвижимости. А больше всего на помощь детей и других родственников в старости рассчитывают россияне до 25 лет.



В опросе приняли участие более 6,6 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Перми, Ярославля, Уфы, Челябинска и других городов-миллионников, а также из городов с населением менее 1 млн человек, указывают в «Райффайзене».