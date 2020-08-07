ВУЗ-Банк снизил ставки по ряду продуктов из своей кредитной линейки. Так, по программе рефинансирования кредитов «Все просто» и кредиту на любые цели минимальная ставка сейчас составляет 6,5%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках программы «Все просто» можно рефинансировать кредит на сумму от 100 тыс. до 1,6 млн рублей сроком от двух до десяти лет.

Как уточняют в банке, количество рефинансируемых кредитов на одного заемщика неограниченно. При оформлении продукта необязательно представлять справку о доходах и сумме уплаченного НДФЛ. Клиент может сделать запрос выписки из Пенсионного фонда России прямо в банке.

Кредит на любые цели можно оформить на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей. Сроки кредитования составляют от двух до десяти лет. Для оформления кредита достаточно паспорта и справки о доходах либо выписки из ПФР.

