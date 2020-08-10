Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар дорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 8 копеек. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,86 рубля (плюс 13 копеек). Курс евро на 10:11 мск равнялся 86,96 рубля (плюс 11 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, в понедельник утром доллар США с большой долей вероятности продолжит повышение в паре с рублем, вероятный коридор торгов составляет 73,1—73,75 рубля. Евро проведет сессию в пределах 86—87 рублей, прогнозировала Бодрова.

«Если бы не «белорусский фактор», то мы сегодня, без всяких сомнений, и «плечами» сделали бы ставку на рост рубля. В конце прошлой недели рубль явно перепродали, хотя среднесрочно он продолжит слабеть. Сейчас практически завершилась покупка валюты нерезидентами, конвертирующими дивидендные выплаты, и на улучшении внешнего фона рублю в паре с долларом хорошо бы вновь сходить как минимум в район 73, а то и к 72,7 — сильной поддержке по паре доллар/рубль», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.