Абсолют Банк разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием. Размещение прошло по закрытой подписке на Московской бирже среди квалифицированных инвесторов, объем размещения составил 3,003 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00542-R. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Юридическая дата погашения — 12 декабря 2052 года, расчетная дюрация — три года.

Облигациям присвоен наивысший кредитный рейтинг. Объем младшего транша секьюритизации составил 16,5% от объема секьюритизируемого портфеля, размер резервного фонда специального назначения — 3,85% от объема размещенных облигаций. При структурировании сделки были учтены факторы влияния COVID-19. Ипотечные бумаги были размещены по ставке купона 6,35% годовых. Рейтинг выпуска суверенного уровня позволяет институциональным инвесторам, включая негосударственные пенсионные фонды и страховые компании, включать облигации в свои портфели.

Начиная с 2013 года Абсолют Банк разместил пять выпусков ипотечных ценных бумаг общим объемом свыше 30 млрд рублей. Все предыдущие выпуски ипотечных облигаций были включены в ломбардный список ЦБ.

«Облигации были размещены среди квалифицированных инвесторов: УК НПФ, банков и институтов развития. Как и предыдущие, текущий выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России», — отметил директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка Сергей Михайлов.