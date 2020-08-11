Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило председателя правительства Михаила Мишустина организовать проверку авиакомпаний, которые выдают ваучеры на билеты, проданные после 1 мая, что противоречит постановлению правительства № 991. Об этом пишут «Известия» . В организации считают, что подобная практика может вести к реализации мошеннических схем, при которых авиакомпании продают билеты на несуществующие рейсы и отказываются возвращать клиентам деньги. Выдавать ваучеры можно только за билеты, проданные до 1 мая. Но в ООП говорят, что по истечении этого срока ваучеры выдавали как минимум две авиакомпании: «Аэрофлот» и «Азимут».

Правительство в июле утвердило постановление № 991, которое разрешает авиакомпаниям в случае отмены рейсов вместо возврата денежных средств оформлять пассажиру ваучер. Он дает право на перелет бортом отменившей рейс авиакомпании в течение трех лет с момента получения документа.

Правительство утвердило постановление о ваучерах на авиабилеты Вернуть неиспользованные деньги пассажиры смогут не ранее чем через три года с даты отмененного рейса.

Источник издания в одной крупной авиакомпании утверждает, что в условиях единовременного закрытия международного сообщения ваучеры стали единственной возможностью перевозчиков сохранить ликвидность и продолжить хозяйственную деятельность. Иначе последовали бы массовые неплатежи поставщикам топлива, что всегда влечет остановку работы авиакомпании.

Как пишет ООП, пассажиры из многих регионов сообщают, что в период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящими в Евросоюз, российские авиакомпании осуществляют продажу билетов в данные государства, что вводит граждан в заблуждение. Приобретая билеты, за пару дней до вылета они получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет, говорится в письме. В объединении считают, что постановление правительства вызывает вопросы и с точки зрения Конституции, так как пассажир не имеет возможности влиять на сроки выплат денежных средств за неоказанную услугу (срок выплаты составляет три года).

По словам экспертов, практика выдавать ваучеры за купленные после 1 мая билеты полностью противоречит существующему регулированию. Пассажиры могут рассчитывать на полное возвращение денег в случае отмены рейса. Если правительство признает неправомерной действующую практику предоставления ваучеров, авиакомпаниям могут грозить санкции вплоть до штрафов от 20 тыс. до 30 тыс. рублей за каждый случай выдачи таких документов по билетам, отметили эксперты. Пассажиры могут взыскать с авиакомпании штраф за нарушение прав потребителя и неустойку за просрочку удовлетворения требования. Постановление правительства также может быть обжаловано в Верховном суде, добавили эксперты.