Кабмин отказался продлевать безналоговый вывод дивидендов за рубеж, пишут «Известия» , ссылаясь на источники.

Ранее Минфин, реагируя на поручение президента РФ Владимира Путина поднять ставки на вывод капитала за рубеж, подготовил поправки к НК, которые фактически исключали с 2021 года возможности для применения сквозного подхода. Ведомство предложило повысить ставку на перевод дивидендов за границу минимум до 13% вне зависимости от того, кому принадлежит право на эти деньги. Но, по мнению бизнеса, новые правила били по сложившимся холдинговым структурам. Министерство ответило, что поправки направлены на борьбу с уклонением от налогообложения: по сложившейся практике деньги, сгенерированные в России, перечисляются в страну через транзитные страны либо не доходят вовсе, хотя декларируется совершенно иное, сообщалось в документах ведомства.

В конечном счете Минфин подготовил версию законопроекта, которая предусматривала трехлетний переходный период для компаний, применяющих сквозной подход. Фактически безналоговый вывод дивидендов предлагалось продлить до 2024 года с рядом оговорок. Главная из них — требование зачислить на счет в российском банке сумму выплаченных доходов в срок не более 180 дней. Кабмин это не устроило, сообщили изданию три источника. Собеседник, близкий к правительству, пояснил, что там не увидели оснований в продлении льгот еще на три года. Не исключено, что поиск наименее болезненных путей перехода к повышению ставок на вывод капитала может быть продолжен осенью.

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Продлевать возможность для безналогового перечисления дивидендов за рубеж нет необходимости, уверен член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. По его мнению, это может создать дополнительные потери для казны. С фискальной точки зрения ужесточение политики деофшоризации — это выбор в пользу повышения налогов на вывод капитала за рубеж вместо роста нагрузки на денежные потоки внутри страны, добавил он. Негативные последствия от защиты Россией собственной налоговой базы сильно преувеличены: ни инвестпривлекательность, ни инвестклимат не пострадают, поскольку речь идет не о повышении ставок, а об уравнивании фискальных условий для тех, кто пользуется схемами по оптимизации налогов, считает Фаррахов.

Сквозной подход не всегда подразумевает вывод средств, полагает партнер практики услуг в области международного налогового планирования PwC в России Михаил Филинов. Однако в НК ограничения на его применение сформулированы довольно слабо, поэтому бывают и злоупотребления.