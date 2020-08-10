Кипр согласился на условия России об изменении налогового соглашения, то есть повысить налог на дивиденды и проценты, приходящие из РФ до 15%, говорится в сообщении российского Минфина. Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, и он вступит в силу с 1 января 2021 года.

«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», — сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения. В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что предложили Кипру», — отметил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

Россия ожидает официального ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Если Нидерланды согласятся вести переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Республике Кипр.



Мальта и Люксембург согласились на условия РФ по пересмотру налоговых соглашений Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Министр финансов Кипра Константинос Петридис также объявил в своем аккаунте в Twitter, что Россия и Кипр договорились по соглашению о двойном налогообложении, сообщает «Прайм» .

«Восстанавливая доверие к экономическим связям между Россией и Кипром, поправки к соглашению согласованы сегодня с вице-премьером (России Алексеем) Оверчуком. Важное и взаимовыгодное соглашение», — написал Петридис.