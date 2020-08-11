В России предложили снизить налог на имущество для многодетных семей, пишут «Известия». С такой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития.

Сейчас при расчете налога на имущество для всех граждан действует так называемый налоговый вычет: кадастровая стоимость недвижимости уменьшается на цену 20 кв. м от ее общей площади. В большинстве случаев такая цена сопоставима с рыночной стоимостью объекта, но иногда кадастровая стоимость оказывается выше. Тогда этот показатель можно оспорить. Также для некоторых категорий граждан действуют льготы по уплате налога. Налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 5 кв. м квартиры и 7 кв. м частного дома, умноженную на количество детей. ОНФ предложил увеличить показатель до 18 кв. м.

Как заявили в Минфине, органам муниципальных образований предоставлено право устанавливать дополнительные налоговые льготы, в том числе увеличивать размеры налоговых вычетов для многодетных семей, поэтому вопрос может быть решен органами местного самоуправления. Инициатива ОНФ существенно снизит расходы многодетных семей, сказал независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. По словам автора инициативы, директора координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Ильи Семина, мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей. Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате РФ.

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На получение господдержки в размере до 450 тыс. рублей могут претендовать россияне — заемщики по ипотечному кредиту, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился (родится) третий ребенок или последующие дети.

По словам экспертов, на данный момент многие многодетные семьи живут в стесненных условиях — в квартирах площадью не более 45—65 кв. м. Для них, например, принятие инициативы по налоговому вычету 18 кв. м на каждого ребенка будет означать отсутствие налоговых платежей. Сегодня из площади квартиры вычитается 20 кв. м, а затем по 5 кв. м на каждого ребенка. Если в семье трое несовершеннолетних детей, итоговый вычет составит 35 кв. м. По новым правилам снижение будет гораздо существеннее — до 74 кв. м и больше в зависимости от количества детей. Если раньше многодетная семья, владеющая квартирой площадью 70 кв. м, платила налог с 35 кв. м, то теперь она будет освобождена от выплат, объяснил совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.

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Такое решение позволит поддержать не менее 26 тыс. семей.