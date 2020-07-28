Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний инициативу депутата Госдумы Даниила Бессарабова («Единая Россия») о расширении программы господдержки многодетных семей на ипотечные кредиты под строительство жилья. Текст проекта заключения Кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний», — говорится в документе.

Согласно действующему законодательству, на получение господдержки в размере до 450 тыс. рублей могут претендовать россияне — заемщики по ипотечному кредиту, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился (родится) третий ребенок или последующие дети.

«Установленные цели ограничены приобретением жилья на первичном рынке, на вторичном либо ипотекой земли», — пояснил ТАСС автор законопроекта. По его словам, ипотека под строительство жилья становится все более актуальной, особенно для сельской местности.

«Я предложил этим законопроектом расширить цели использования этих средств от государства в размере 450 тысяч как раз на ипотеку под строительство индивидуального жилого дома», — рассказал Бессарабов о сути инициативы.

Парламентарий подтвердил, что правительственная комиссия одобрила документ. «Самое главное — есть поддержка фракции «Единая Россия». Я думаю, тут... все вместе дальше будем его продвигать», — заключил депутат.

По мнению правительства, в законопроекте необходимо предусмотреть, что предметом договора ипотеки, заключенного в обеспечение исполнения обязательств по договору ипотечного жилищного кредита, должен быть земельный участок, на котором предполагается строительство. «Следует также установить механизм обеспечения контроля за целевым использованием заемщиками средств государственной поддержки, предоставленных на цели индивидуального жилищного строительства», — добавили в Кабмине.

Комиссия также выступила за законодательное исключение «рисков, связанных с занижением (завышением) оценки стоимости объекта залога, несоблюдением технологий строительства и несоответствием проектной документации (при ее наличии) требованиям градостроительных документов». Кроме того, нужно предусмотреть порядок государственных и муниципальных проверок строительных работ, отмечается в проекте заключения.



Также в документе необходимо закрепить дополнительные требования к строящемуся объекту (наличие инженерных систем и инфраструктуры, соответствие учетной норме площади жилого помещения в расчете на одного члена семьи) и к застройщику, добавили в правительстве.

