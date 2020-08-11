Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар терял 4 копейки, а евро — 10 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,37 рубля (минус 11 копеек), курс евро — 86,07 рубля (минус 21 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром стоит ожидать небольшого укрепления рубля к иностранным валютам на 15 копеек. По его словам, для дальнейшего укрепления продавцам доллара необходимо пройти уровень 73,2 рубля, тогда им откроется дорога к 72,3 рубля.

«Среднесрочно на рубль мы смотрим с пессимизмом, но краткосрочно паре доллар/рубль стоит сходить в район 73, а может быть, и чуть ниже. Сильной поддержкой по паре выступает район 72,6, его пробития мы не ждем», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.