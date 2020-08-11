Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам первого полугодия 2020 года составила 14,8 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе одноименного головного банка группы.

Согласно данным финансового документа, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель снизился на 55%.

«Чистая прибыль группы очень близка к первоначальному плану на первое полугодие 2020 года, несмотря на кризис. Свой вклад в достижение этого результата внесли дочерние компании банка «Открытие»: «Росгосстрах», «Открытие Брокер», «Балтийский Лизинг», НПФ и УК «Открытие», — размер прибыли которых достиг плановых показателей», — комментирует финансовый результат президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам первого полугодия увеличились на 3%, составив 3,373 трлн рублей. На 30 июня 2020 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, или 2,616 трлн, пенсионного бизнеса — 17%, или 589 млрд, страхового — 5%, или 168 млрд рублей.

Кредитный портфель группы до вычета резервов вырос за шесть месяцев на 12% до 1,508 трлн рублей. Так, корпоративный кредитный портфель увеличился на 10% до 1,089 трлн, розничный — на 18% до 419 млрд рублей. В структуре розничного портфеля группы по состоянию на 30 июня 2020 года доля ипотеки равнялась 47%, потребительского кредитования — 45%.

По данным банка, доля проблемных кредитов снизилась с 8,4% на конец 2019 года до 7,6%, кредитов с просрочкой более 90 дней — выросла с 3,8% до 4,2%.

Средства клиентов являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств, или 1,928 трлн рублей. По итогам первого полугодия показатель вырос на 6%. В том числе объем средств физических лиц составляет 1,016 трлн рублей (плюс 3% за полгода), юридических лиц — 912 млрд (плюс 9%). Срочные депозиты составляют 67% общего объема средств клиентов.



«Общий норматив достаточности капитала группы («Базель III») составил 14,7% по состоянию на 30 июня 2020 года (12,8% на конец 2019 года). Регулятивный капитал группы составил 383 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2020 года (320 млрд рублей на 31 декабря 2019 года)», — указано в релизе.

