Россияне смогут получить на 1 трлн рублей льготные жилищные кредиты, если соответствующая госпрограмма по ипотеке будет продлена на 2021 год, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«У нас есть опыт 2015—2016 годов (по реализации программы льготной ипотеки), там был неполный 2015 год и весь 2016-й. Считаю, что на 2021 год можно было бы продлить (программу ипотеки под 6,5%). По той программе, которая в 2015—2016 годах была реализована, было выделено 20 миллиардов рублей, получено кредитов на сумму около 1 триллиона рублей — очень хороший синергетический, мультипликационный эффект. То же самое можем тут получить — могут быть выданы больше 1 триллиона (рублей) ипотечных кредитов, если программа будет продлена», — сообщил депутат в кулуарах форума «Индустрия гостеприимства» в Севастополе.

Он отметил, что программа очень важна не только для россиян, которым стало труднее купить жилье из-за ситуации с пандемией коронавируса, но и для застройщиков, которым стало сложнее реализовать уже построенные квартиры. При этом, по его словам, «стройка — это драйвер всей экономики».

«Мы постоянно ставим этот вопрос (продления программы льготной ипотеки) перед правительством. Мишустин (премьер-министр РФ Михаил Мишустин. — Прим. ред.) на встрече с депутатами Госдумы в конце июля сказал, что правительство рассмотрит этот вопрос в октябре по итогам реализации этой программы. Я имею значительную уверенность, что программа будет продлена, потому что она очень положительно сказалась на рынке ипотечного кредитования», — добавил Аксаков.