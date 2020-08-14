Последствия пандемии ускорили переход потребителей роскоши к покупкам онлайн, пишет РБК , ссылаясь на исследование Boston Consulting Group (BCG) и Altagamma. О том, что они более охотно будут приобретать товары онлайн, чем прежде, сообщили 44% российских потребителей роскоши, говорится в исследовании «True-Luxury Global Consumer Insight». Еще 23% заявили, что даже после полного снятия карантинных ограничений продолжат наращивать долю онлайн-покупок. В целом по миру 48% потребителей люкса сообщили, что будут покупать больше онлайн, чем ранее.

После снятия всех ограничений многие россияне будут склонны вернуться в магазины: по данным BCG, лишь 3,7% отечественных потребителей готовы положиться исключительно на онлайн-покупки, а 14,3% покупателей роскоши полностью откажутся от онлайна в пользу офлайн-магазинов. Доля интернет-продажи персональных предметов роскоши к 2022 году может вырасти до 20%, прогнозируют эксперты.

Представитель ЦУМа Анна Дубровина отметила, что ограничения, наложенные на офлайн-торговлю, придали дополнительный стимул онлайн-каналам продаж. В I квартале 2020 года компания зафиксировала рост интернет-продаж на 57%, а во II — уже на 151%. В целом за полугодие продажи выросли на 103%. Дубровина уверена, что тренд на активный рост онлайна будет сохраняться и во втором полугодии.

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Участники мирового рынка роскоши ранее высказывали мнение, что, хотя их продажи в офлайне снизятся, победителями будут те, кто сможет быстро перевести потребителей в онлайн. Четверть опрошенных была уверена, что их интернет-продажи вырастут на 10—50%.

По мнению экспертов, вызванный пандемией тренд с переходом в онлайн позволяет брендам ответить на запрос потребителей на персонализацию. Клиенты хотят онлайн получать тот же сервис, как и при покупках в традиционных магазинах, подчеркивают исследователи. Некоторые бренды добавили при интернет-продажах подобные услуги уже в ходе режима самоизоляции.