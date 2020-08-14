Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевым вкладам «Ренессанс Доходный», «Ренессанс Накопительный» и «Без границ», следует из релиза финучреждения.



При размещении средств на депозите «Ренессанс Доходный» в отделении на срок 91 день процентная ставка составит 3,5% годовых, на 181 или 271 день — 3,9%, на 367 дней — 4,1%, на 400 дней — 4,2%, на 550 дней — 4,4%. При открытии вклада через интернет- или мобильный банк доходность будет равна 3,6% годовых при сроке 91 день, 4% — при сроках 181 или 271 день, 4,2% — при сроке 367 дней, 4,3% — при сроке 400 дней, 4,5% — при сроке на 550 дней.

Минимальная сумма вклада в рублях — от 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и от 5 тыс. рублей при открытии в интернет- или мобильном банке.

Проценты по вкладу «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока. Возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена.

Доходность по вкладу «Ренессанс Накопительный» при открытии в отделении составит 3,3% годовых при сроке 91 день, 3,7% — при сроках 181 или 271 день, 3,9% — при сроке 367 дней, а при размещении через мобильный или интернет-банк — 3,4%, 3,8% и 4% соответственно.

Минимальная сумма вклада в рублях — от 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и от 5 тыс. рублей при открытии в интернет- или мобильном банке.

Проценты по вкладу «Накопительный» выплачиваются ежемесячно на текущий или депозитный счет (капитализация), а также счет карты по выбору клиента, есть возможность пополнения. Частичное снятие средств со счета не предусмотрено.

«Ренессанс Кредит» также повысил ставки по вкладу «Без границ». Депозит можно открыть по ставке 3,5% годовых в отделении и 3,6% — через дистанционные сервисы. Минимальная сумма — от 1 тыс. рублей, срок размещения средств — шесть месяцев. Проценты по вкладу «Без границ» выплачиваются ежемесячно на текущий или депозитный счет (капитализация), а также счет карты по выбору клиента.

Размещение средств на всех депозитах доступно также в долларах США.