Минфин подготовил поправки к НК о совершенствовании налогового мониторинга — пороги входа в систему для компаний могут быть снижены втрое, пишет «Коммерсант» . Так, поправки предлагают понизить требования к годовому обороту и активам потенциальных участников системы до 1 млрд рублей, а сумму уплаченных ими налогов за год — до 100 млн. Сейчас система доступна компаниям с совокупной суммой уплаченных налогов за год не менее 300 млн рублей, суммарным годовым объемом доходов компании и совокупной стоимостью активов — не менее 3 млрд. Для государства онлайн-присутствие в бухгалтериях крупного бизнеса дает возможность в режиме реального времени оценивать экономическую ситуацию в значительной части предприятий и прогнозировать поступление доходов в казну.

В марте 2020 года была подписана концепция развития системы налогового мониторинга РФ. Согласно документу, число потенциальных участников системы составит 3,9 тыс. к 2022 году и не менее 7,8 тыс.— к 2024-му. По словам главы правительства Михаила Мишустина в июле в ходе отчета в Госдуме, в следующем году еще порядка ста компаний готовится перейти в систему, это крупнейшие налогоплательщики, а новое снижение порога будет способствовать расширению возможности входа для компаний и меньшего размера.

После снижения порогов втрое формально критериям будут удовлетворять несколько тысяч компаний. Кроме суммовых объемов налогоплательщик должен соответствовать иным критериям, включая требования ФНС к системам внутреннего контроля, информационным системам компании.

Эксперты указывают, что потенциальные участники мониторинга, в отличие от крупного бизнеса, могут оказаться не готовы к быстрому переходу на этот режим из-за неготовности IТ-систем, отсутствия необходимых бизнес-процессов, включая системы внутреннего контроля, которым ФНС уделяет значительное внимание, недостаточной квалификации персонала и т. д. Впрочем, налоговый мониторинг является добровольным режимом, поэтому у них будет возможность подготовиться к переходу в комфортные сроки.