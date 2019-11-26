Сбербанк, Альфа-Банк и Банк ДОМ.РФ с 1 января 2020 года планируют перейти на режим налогового мониторинга, сообщает «Коммерсант» . Одновременно с банками на налоговый мониторинг перейдут «ДОМ.РФ» и «ВТБ Лизинг».

При налоговом мониторинге участники предоставят инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) доступ к регистрам бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени через витрину данных. При этом перейти на мониторинг могут организации с выручкой от 3 млрд рублей в год, активами на 3 млрд рублей или годовой суммой налогов от 300 млн рублей. Также требуется диагностика степени готовности систем управления рисками, внутреннего контроля, IT-систем, актуализация внутренних нормативных документов, сообщили в ФНС.

С 2020 года Альфа-Банк станет участником налогового мониторинга Банк предоставит доступ к своей учетной системе через аналитическую витрину данных.

По словам экспертов, для многих банков стоп-фактором являются технические сложности — это серьезная перестройка IT-систем, отказ от ручных корректировок деклараций, а в случае холдинга — сведение данных из разных систем в одну. Также сложность и дороговизна технической стороны зависят от того, как выстроен учет у конкретного игрока. Налоговые выгоды также различны, указывают эксперты. В мониторинг в первую очередь входят игроки с госучастием, для которых выбор данного взаимодействия является вопросом скорее политическим, добавляют они.