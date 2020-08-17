Личная инфляция россиян резко выросла — к такому выводу пришли в исследовательском холдинге «Ромир» . Как следует из его сообщения, это заключение основано на динамике разработанного холдингом статистического индекса — дефлятора, который рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel о реально совершенных покупках по реальным ценам и фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

«Показатель официальной инфляции в июле продолжил положительную тенденцию девяти прошлых месяцев и, по расчетам Росстата, получил значение 0,35%. По данным скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, дефлятор в июле снова повел себя идентично вектору инфляции и увеличился на 1,66% по сравнению с июнем», — говорится в релизе.

Там подчеркивается, что в июле 2020 года разница в динамике дефлятора «Ромир» и инфляции Росстата показала рекордное значение. «В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции», — поясняют исследователи.

Годовые значения дефлятора и инфляции, то есть накопленные за период с января по июль, составили 3,5% и 3% соответственно. Инфляция сравнялась со значением предыдущего года, а дефлятор значительно превысил его.



«Динамика дефлятора объясняется в первую очередь тем, что в июле 2020 года активно растут цены на все основные составляющие расходов покупателей: 2,28% составил рост цен за ЖКУ, 1,24% — рост цен на товары, 0,84% — рост цен на бензин. В первую очередь следует отметить, что рост цен на ЖКУ сильнее сказался на покупателях по сравнению с последними предыдущими раундами повышения тарифов. Рост цен на бензин, обусловленный изменением биржевых котировок и некоторыми другими факторами, происходит второй месяц подряд и снова принимает наиболее высокие значения за последние периоды», — комментирует «Ромир».