Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста на имущество в виде облигаций на счетах экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе суда.

«18 августа в Мосгорсуде рассмотрены апелляционные жалобы защитника Абызова М. А. и представителя компании на постановление Пресненского суда о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании до 25 сентября. Суд постановил решение районного суда отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе», — сказали в пресс-службе.

Завершено следствие по делу Михаила Абызова По данным Следственного комитета России, сообщниками Абызова были в общей сложности 15 лиц.

По данным следствия, 15 человек признаны соучастниками Абызова. Экс-министру и еще 11 фигурантам уже предъявлены обвинения, еще четверо объявлены в розыск. Абызов вину не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.