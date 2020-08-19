Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро — на 6 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 73,14 рубля (минус 2 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 5 копеек и составил 87,31 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, пара доллар/рубль, скорее всего, сохранит движение в диапазоне 72,5—73,8 рубля в ближайшие два дня. По его словам, от укрепления российскую валюту сдерживает ситуация в Республике Беларусь, а также напряженность между США и Китаем.

«Не видим никаких поводов для роста рубля и ждем его ухода в паре с долларом ближе к отметке 74», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.