Регистрировать транспорт можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Как поясняется, новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.



«Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ», — заключают в Кабмине.