Сбербанк запустил торговлю иностранными акциями на Московской бирже. Инвестировать можно в приложении «Сбербанк Инвестор», QUIK или подать голосовое поручение по телефону, говорится в релизе финучреждения.

«Доступ к акциям зарубежных эмитентов у клиентов банка, в том числе у неквалифицированных инвесторов, появился одновременно со стартом аналогичных торгов на Мосбирже. Ранее сделки с иностранными акциями в Сбербанке были доступны только квалифицированным инвесторам при минимальной сумме сделки 50 тысяч долларов», — сказано в сообщении.

На индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) иностранные акции доступны к покупке в пределах сумм, установленных законодательством; на обычном брокерском счете — без ограничений. Тарифы аналогичны тарифам для российских бумаг. Скрытые комиссии и сборы отсутствуют.