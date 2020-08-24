ВТБ снижает ставки в рамках программы кредитования «АвтоРалли» для приобретения новых автомобилей на 1,5 процентного пункта. Теперь ставки начинаются от 7,5% годовых, а размер первоначального взноса не зависит от суммы кредита и составляет 10% от стоимости транспортного средства, сообщили в банке.

Как уточняется, минимальная ставка по кредиту доступна при условии страхования транспортного средства (дисконт за оформление от базовой ставки — 0,5 п. п.), личного страхования на весь срок (2 п. п.) и выбора карты «Автолюбитель» (2 п. п.). В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования — от двух до пяти лет, время принятия банком решения — от 30 минут. Подать заявку по программе и оформить кредит можно в автосалонах партнеров.

«При выборе клиентом «АвтоРалли» для покупки машины банк предложит автолюбителям ряд дополнительных полезных услуг по карте «Автолюбитель». Она позволяет получать 10% кешбэка на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Также в нее входит пакет услуг «Помощь на дороге», который включает техническую или юридическую консультацию по телефону, услугу запуска двигателя, замену поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов)», — отмечается в сообщении ВТБ.



По итогам семи месяцев текущего года банк выдал свыше 37 млрд рублей автокредитов, при этом на сделки с покупкой новых машин приходится свыше 77% общего объема продаж.