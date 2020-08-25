Сбербанк намерен выдавать клиентам образовательные кредиты с господдержкой по ставке 3% после того, как выйдет соответствующее постановление правительства РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«В результате совместной работы с Минобрнауки России Сбербанк выводит на рынок новый уникальный продукт — образовательный кредит с господдержкой под 3%. Как только соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу, студенты вузов, имеющих гослицензию, смогут оформить в Сбербанке такой кредит без залога и поручителей», — сказал он.



Кредит выдается на срок обучения плюс 15 лет, при желании его можно будет погасить досрочно. Если заемщик ранее уже оформлял в Сбербанке образовательный кредит по более высокой ставке, сейчас он сможет заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.