Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) запустил продукт «Доверительный» для индивидуальных предпринимателей, которые ранее не сотрудничали с банком, следует из релиза финучреждения.

«Процедура получения финансирования для клиента занимает минимум времени, поскольку не нужно собирать пакет документов и посещать офис банка: заявка подается дистанционно и рассматривается в течение одного рабочего дня. Для оформления продукта достаточно трех документов, залог и поручительство не требуются», — отмечается в сообщении.



По кредиту «Доверительный» можно получить до 700 тыс. рублей на срок до двух лет. Продукт ориентирован на микробизнес, срок работы которого составляет не менее шести месяцев.