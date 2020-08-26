Финансовый супермаркет Банки.ру в четверг, 3 сентября, проведет вебинар на тему «Дивидендная стратегия — плюсы и минусы».
Обсудим:
• как работает дивидендный механизм;
• сколько могут принести акции;
• как выбирать акции с хорошими выплатами на российском и американском рынках;
• чем опасна дивидендная стратегия.
А также — любые вопросы, которые возникают у вас, уважаемые зрители.
Среди участников вебинара — независимый финансовый консультант, эксперт в области управления личными инвестициями Игорь Файнман и генеральный директор консалтинговой группы «Личный капитал», финансовый консультант Владимир Савенок.
Модератор — главный редактор Банки.ру Владислав Коваленко.
Начало вебинара — в четверг, 3 сентября, в 16:00 по московскому времени. Участие — бесплатное.
Готовьте интересные вопросы и присоединяйтесь!
Количество мест ограниченно. Ссылка на регистрацию — здесь.