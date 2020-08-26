🔹 Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь 2020 года. Показатели в основном снизились по сравнению с августовскими ориентирами, однако в валютном сегменте есть исключения, причем в линейке вкладов в евро они преобладают, свидетельствуют данные регулятора. Базовая доходность рублевых вкладов снизилась для всех сроков.



🔹 Visa намерена поменять правила конвертации валюты по рублевым картам с апреля 2021 года. Письмо с уведомлением об этом платежная система направила в кредитные организации в августе, рассказали в четырех банках из топ-30. Так, Visa будет применять один и тот же обменный курс для клиринга и окончательного расчета с клиентом, сообщила платежная система. Для держателей карт это нововведение будет означать применение единого обменного курса в момент оплаты, оно не повлечет за собой взимания каких-либо сборов или комиссий. Уведомлять клиентов о тарифах за конвертацию обязан банк, выпустивший карту, подчеркнули в Visa.

🔹 Мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица банков, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в кредитные учреждения. Об этом говорится в законопроекте-спутнике к принятому ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Уже отобраны первые восемь инноваций, которые будут тестировать в «цифровых песочницах».

🔹 Финансовый супермаркет Банки.ру в четверг, 3 сентября, проведет вебинар на тему «Дивидендная стратегия: плюсы и минусы» . На нем можно будет узнать о том, как работает дивидендный механизм, сколько могут принести акции и как выбирать акции с хорошими выплатами на российском и американском рынках. Количество мест ограниченно. Ссылка на регистрацию — здесь.