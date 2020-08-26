Мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица банков, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в кредитные учреждения. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на законопроект-спутник к принятому ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций». Уже отобраны первые восемь инноваций, которые будут тестировать в «цифровых песочницах». Проекты нормативных актов рассмотрели на рабочих группах «Нормативное регулирование цифровой среды» 14 и 18 августа, рассказали в Минэкономразвития.

Закон-спутник предлагает внести изменения в закон «О связи», который гарантирует тайну переписки и телефонных переговоров. Согласно закону, оператор не может обрабатывать содержание бесед и сообщений, но технология предлагает анализировать техническую информацию о разговорах, сказано в предложениях организации к проектам для «регуляторных песочниц». Банки смогут сократить объем финансовых потерь от действий злоумышленников, а граждане получат дополнительное средство защиты от телефонного мошенничества, считают в Минэкономразвития. Если выяснится, что работа технологии представляет угрозу правам и свободам граждан, то эксперимент будет приостановлен.

Минэкономразвития планирует узаконить антифрод-сервисы в «регуляторных песочницах» Ведомство подготовило список первых проектов, для которых сделает исключения в законах.

Операторы готовы принимать участие в экспериментальных «песочницах», сообщили их представители. Подобные решения сегодня есть у всех операторов связи, и банки заинтересованы в технологии, но обмен данными при работе подобных систем пока нечетко прописан в законодательстве, отметил источник, близкий к одному из операторов.

По словам экспертов, риски раскрытия конфиденциальных данных абонентов в таком случае не очень существенны, концептуально такой продукт будет похож на кредитный скоринг абонентов, которым уже активно занимаются операторы. Однако мошенники очень гибко адаптируются под вводимые ограничения, и есть вероятность, что они смогут найти способ обойти и такую защиту, отметили эксперты. Злоумышленники используют виртуальную телефонию, а отличить мошенника от добросовестной компании практически невозможно. Это может привести к тому, что достоверность информации о благонадежности звонящего будет сложно гарантировать, считают эксперты.